Em seus 13 anos de existência, o bolão já acumulou R$ 15 milhões em prêmios (Arquivo Pessoal/Glaciel Andrade e Divulgação/Caixa)\nUm grupo de Cachoeira Alta, da região sudoeste de Goiás, apostou cerca de R$ 13 milhões na Mega da Virada e, segundo o sargento da Polícia Militar Glaciel Andrade, organizador do concurso, o grupo vai receber pelo menos R$ 1.181.124,62.\nAo POPULAR, o apostador contou que já estão confirmadas 45 quinas e 2.012 quadras a serem recebidas. De acordo com Glaciel, ele possui, ao todo, seis grupos de bolão que estão em andamento. Cada um deles possui uma quantidade diferente de participantes que variam de 100 a 1000 pessoas.\nGlaciel destacou que foram realizados 57 jogos de 20 números, 80 de jogos de 10 números, além de jogos de 19 e 18 dezenas e mais dois de 12 números.\nA organização da divisão do prêmio será feita de acordo com a quantidade de cotas que cada pessoa apostou. “Exemplo: Se alguém pagou 2.280 reais em uma única cota, ele vai ter direito a uma parte do prêmio. Se ele comprou duas cotas de R$ 2.280, ele vai ter duas partes do prêmio, e assim por diante”, explica.