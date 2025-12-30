Um grupo de apostadores de Cachoeira Dourada, no sul de Goiás, que investiu cerca de R$ 13,8 milhões na Mega da Virada, acertou dez quinas e 222 quadras no sorteio de 2024, faturando aproximadamente R$ 1,2 milhão em prêmios. O bolão é organizado há 13 anos pelo sargento da Polícia Militar Glaciel Andrade e reúne participantes de vários estados brasileiros e do exterior.\nO desempenho reforça o histórico de premiações do grupo, que, segundo o organizador, acumula cerca de R$ 15 milhões em ganhos ao longo de mais de uma década. Apenas nos últimos seis anos, o grupo conquistou cerca de 15 prêmios relevantes na quina da Mega da Virada.\nMega da Virada: Amigos de barbearia fazem bolão de R$ 50 mil, em Trindade\nGrupo com histórico de prêmios na Mega da Virada faz bolão de R$ 13 milhões para tentar sorteio de R$ 1 bilhão