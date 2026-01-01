Em Cachoeira Dourada, no sul de Goiás, um grupo de apostadores apostou cerca de R$ 13 milhões investidos na Mega da Virada. O resultado não trouxe o cobiçado prêmio principal, mas rendeu um feito: 45 quinas e aproximadamente 2 mil quadras.\nO responsável pelo bolão, Glaciel Andrade, sargento da Polícia Militar, explicou pelas redes sociais que o grupo montou uma estratégia ousada. Ele contou que foram registrados 57 jogos de 20 números, somando R$ 232,5 mil em apostas apenas nessa modalidade e que a apuração completa ainda está sendo finalizada.\nEnquanto isso, o país inteiro acompanhava o resultado divulgado pela Caixa Econômica Federal na manhã desta quinta-feira (1°):\nAo todo, 3.921 apostas acertaram a quina e 308.315, a quadra. Cada quina paga R$ 11.931,42; cada quadra, R$ 216,76.\nO prêmio histórico de R$ 1,09 bilhão acabou dividido entre seis apostas sortudas.