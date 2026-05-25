O grupo de apostadores de Itumbiara, no Sul de Goiás, que já acumulou mais de R$ 8 milhões em prêmios, acertou apenas dois números no sorteio da Mega-Sena de 30 anos, realizado neste domingo (24). Organizador do bolão, o empresário e policial militar Glaciel de Souza Andrade, avaliou que o resultado ficou abaixo do esperado, mas afirmou que o grupo segue focado na Quina de São João. O concurso especial 3010 teve dois grandes vencedores, em Fortaleza e no Rio de Janeiro, que dividiram o prêmio principal.\nAs dezenas sorteadas foram: 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47. Um bolão de Fortaleza (CE) e uma aposta simples do Rio de Janeiro (RJ) ganharam, cada um, R$ 168.170.026,00.\nPara este sorteio, os apostadores de Itumbiara investiram R$ 232 mil em um bolão baseado em algoritmos de Inteligência Artificial (IA). A tecnologia é usada para identificar padrões de sorte. "Usamos inteligência artificial para ver as dezenas mais quentes, ou seja, as que mais saem e as que estão demorando mais a sair", explicou Glaciel.