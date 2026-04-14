A evolução da guerra no Irã pode impactar os volumes de produção de etanol e açúcar na próxima safra de cana que se inicia. Para a safra 2026-2027, em Goiás, as previsões iniciais mostram uma estimativa de processamento entre 80 milhões de toneladas de cana. Mas os volumes de esmagamento destinados à produção de etanol anidro e hidratado e de açúcar ainda dependerão da evolução das demandas de mercado, que estão sendo impactadas por fatores como as dificuldades de transporte do petróleo com o conflito no Oriente Médio.\nNa safra 2025-2026, que se encerrou recentemente, a produção de cana ficou praticamente estável em relação ao ano anterior, mas houve um aumento de 14,7% no volume de etanol anidro e uma redução de 13% na fabricação de etanol hidratado. A produção de açúcar também cresceu quase 4%. O presidente do Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol em Goiás (Sifaeg) e do Sindicato da Indústria de Fabricação de Açúcar no Estado (Sifaçucar), André Rocha, ressalta que esta proporção é ditada pelo mercado.