Os impactos da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã pode ser sentido pelo consumidor em Goiás, dependendo da amplitude e do tempo de duração do conflito. Além dos iranianos serem grandes compradores de produtos goianos, como o milho e a soja, o estado também é um grande exportador de commodities para vários países do Oriente Médio. O agronegócio goiano também importa do Irã insumos para produção de fertilizantes, muito importantes para o agronegócio, o que pode impactar os custos de produção.\nO Irã foi o 3º principal destino das exportações goianas em 2025, respondendo por cerca de 2,9% das vendas externas do estado e com crescimento de 96% em relação ao ano anterior. Mas Goiás também importa fertilizantes dos iranianos para a produção agrícola. E, em momentos de crise, Teerã costuma ameaçar bloquear o Estreito de Ormuz e os ataques dos Estados Unidos e de Israel já levaram ao fechamento do canal, que é a principal rota marítima para o escoamento do petróleo do Oriente Médio.