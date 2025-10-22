O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) abriu inscrições para um processo seletivo com 32 cargos e salários que chegam a R$ 13,4 mil. As oportunidades englobam diversos níveis de escolaridade e visam a formação de cadastro reserva nas áreas assistencial e administrativa. Há também vagas para pessoas com deficiência (PCDs) (veja detalhes no final do texto).\nAs inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de 28 a 31 de outubro. Os candidatos devem ir ao HDT, das 9h às 14h, com a ficha de inscrição preenchida e os documentos exigidos no edital.\nLink do edital do processo seletivo\nAinda segundo o documento, só será possível realizar uma inscrição por Cadastro de Pessoa Física (CPF), mesmo que seja para cargos diferentes. O processo tem validade de 12 meses, contados a partir da divulgação do resultado final.