Nível da água elevado devido ao rompimento da barragem (Reprodução / Corpo de Bombeiros de Goiás)\nDezessete anos após o rompimento parcial da barragem da Espora Energética S.A. em Itajá, no sudoeste goiano, o Ministério Público de Goiás (MPGO) firmou um acordo para indenização de R$ 20 milhões à título de compensação socioambiental. O rompimento, ocorrido em 2008, provocou expressivo aumento no volume de água do Rio Corrente e danos ambientais e sociais na região.\nA reportagem não conseguiu contato com representantes da empresa Espora Energética S.A e a defesa não foi localizada até a última atualização desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestação.\nVeja a matéria da TV Anhanguera: Hidrelétrica firma acordo por rompimento de barragem de Itajá em 2008\nDe acordo com o MP, o pagamento será feito em até 16 parcelas e os recursos serão aplicados em projetos de interesse coletivo nos municípios diretamente impactados, sendo eles: Itajá, Aporé e Itarumã.