Faixada do Einstein Goiânia (Divulgação / Einstein Goiânia)\nFocado exclusivamente em pessoas com deficiência, o Einstein Hospital Israelita está com processo seletivo aberto, com 33 vagas disponíveis. Os colaboradores serão alocados nas unidades Einstein Goiânia, Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia - Iris Rezende Machado (HMAP) e Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo).\nPara saber mais sobre as oportunidades e se inscrever no processo seletivo, os interessados devem acessar a área de carreiras no site do Einstein. Segundo o hospital, não há previsão de quando o processo seletivo será encerrado.\nConforme informado pelo hospital, as oportunidades estão disponíveis em diversas áreas e níveis de carreira, como enfermagem, atendimento, setores administrativos, tecnologia da informação e assistência à saúde. Para concorrer às vagas, é preciso apresentar laudo médico durante o processo seletivo.