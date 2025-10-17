O Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento (Hemu) está com inscrições abertas até domingo (19) para diversas vagas na área da saúde. O processo seletivo simplificado selecionará candidatos para formação de cadastro reserva em todos os níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.562,91 a R$ 8.553,97 (confira as vagas ao final do texto).\nAs inscrições são gratuitas e foram abertas no último sábado (11), permanecendo disponíveis até às 23h59 do próximo domingo (19). Para se inscrever é necessário acessar o site da Organização Social de Saúde Hospital Maternidade Therezinha de Jesus (OSSHMTJ), organização que gere o Hemu.\nConforme o edital, só será possível realizar uma inscrição por Cadastro de Pessoa Física (CPF), mesmo que seja para cargos diferentes. O processo seletivo tem validade de 90 dias. O edital ainda esclarece que o processo seletivo não se trata de um concurso público.