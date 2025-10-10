O Einstein Hospital Israelita abriu um processo seletivo com 190 vagas e salários que chegam a R$ 5,8 mil. As oportunidades englobam diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação, como enfermagem, equipe multiprofissional, corporativo, operacional, atendimento e aprendiz. Também há vagas para pessoas com deficiência (PcD). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet (veja detalhes ao final do texto).\nOs aprovados no processo seletivo serão alocados em três unidades: no Einstein Goiânia, no Setor Marista; no Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), no Setor Pedro Ludovico, também na capital; e no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia - Iris Rezende Machado (Hmap), no Setor Cidade Vera Cruz. Todas as unidades são administradas pelo Einstein.\nOs salários dos cargos variam entre R$ 1.561,41 e R$ 5.869,24. Além da remuneração, os profissionais também receberão assistência à saúde, alimentação, vale-transporte e auxílio-creche, entre outros benefícios.