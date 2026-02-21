O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) abriu inscrições para um novo processo seletivo destinado ao preenchimento de 28 vagas para a formação de cadastro reserva em Goiânia. As oportunidades abrangem os níveis fundamental, médio, técnico e superior, com remunerações que variam entre R$ 1.678,85 e R$ 9.428,40. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente, na sede da unidade, entre os dias 2 e 5 de março. O certame também assegura a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCDs), conforme a legislação vigente.\nConfira o edital do processo seletivo.\nOs interessados devem procurar a sede do hospital, localizada na Alameda do Contorno, nº 3556, Jardim Bela Vista, em Goiânia, das 9h às 14h. Para se inscrever, é necessário o preenchimento de uma ficha de cadastro e a apresentação de documentos pessoais de identidade, além de comprovantes de escolaridade, currículo e experiência profissional. Os candidatos PCDs devem apresentar um laudo médico atualizado.