A estimativa do setor hoteleiro é de que os hotéis tenham ocupação máxima durante o MotoGP. O Procon Goiás chegou a realizar uma ação para coibir aumento de preços na rede hoteleira de Goiânia, para proteção do consumidor e boa recepção aos turistas que virão, e 25 estabelecimentos foram notificados a apresentar informações sobre a composição dos preços, histórico de valores e condições das hospedagens. Um pacote para hospedagem de três dias era comercializado a R$ 8.955.\nMas a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Goiás (ABIH-GO) e o Sindicato da Indústria de Hotéis de Goiânia (SIHGO) informam que a rede hoteleira de Goiânia e região metropolitana ainda possui vagas disponíveis para o período do evento e que as tarifas praticadas estão dentro do padrão planejado junto à organização do evento, seguindo o critério adotado em grandes eventos.