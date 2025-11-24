E se fosse possível ter de volta alguém que já se foi por meio da inteligência artificial? E se uma pessoa amada pudesse “retornar” ao mundo na forma de um avatar digital, preservando todas as suas “definições de fábrica” - a cor da voz, o modo de pensar, os trejeitos, a aparência? Essas são algumas das hipóteses levantadas pelo avanço das tecnologias de IA, que tensionam o debate ético sobre as novas revoluções digitais proposto pelo filósofo político, escritor e professor de Harvard Michael Sandel. Para ele, o cerne da discussão hoje está nas implicações que esses avanços trazem para a capacidade humana de distinguir o real do digital.\n“A maioria não ia querer isso. Porque o que estamos tratando é de uma questão ética fundamental e que vai além das considerações práticas que todos refletem no dia a dia. E se a IA vai nos levar a confundir o que é real com o digital? Será que estamos perdendo a habilidade de distinguir o real do virtual? A questão filosófica é se realmente isso estiver acontecendo, o que poderemos perder com isso? O que está em jogo? Parece que é fácil perdermos essa sensação de distinguir as diferentes realidades”, afirmou Sandel.