O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou nesta sexta-feira (12) as inscrições para o processo seletivo simplificado do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, com 317 vagas destinadas a Goiás. O edital estabelece critérios específicos para a contratação temporária, como a exigência de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B para cargos de supervisão e regionais.\nConfira o edital do processo seletivo.\nA seleção oferece remunerações que variam de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00, conforme a função. Além do salário base, o edital prevê o pagamento mensal de R$ 1.192,00 a título de auxílio-alimentação, além de férias e 13º salário proporcionais ao tempo de contrato.\nAs inscrições seguem abertas até o dia 1º de julho e devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador da seleção. A taxa de inscrição tem valor único de R$ 53,00 para todas as funções. Candidatos doadores de medula óssea ou inscritos no CadÚnico podem solicitar a isenção do pagamento.