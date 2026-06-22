As inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que oferece 317 vagas temporárias em Goiás, terminam no próximo dia 1º de julho, às 23h, e devem, ser realizadas pelo site oficial do órgão. As oportunidades são para atuação no Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e estão distribuídas em 29 municípios goianos, com salários que variam de R$ 2.128 a R$ 4.008, conforme o cargo, além de auxílio-alimentação de R$ 1.192 por mês, férias e 13º salário proporcionais ao período trabalhado.\nAs inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). A taxa de inscrição é de R$ 53 para todas as funções, mas doadores de medula óssea e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem solicitar isenção do pagamento.