O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou para 9 de julho as inscrições para o processo seletivo que oferece 8.238 vagas temporárias em todo o país. Os selecionados trabalharão no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, com previsão de início para janeiro de 2027.\nO edital é organizado pelo IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação) e as inscrições são realizadas no site da instituição, com taxa única de R$ 53. Inscritos no CadÚnico (cadastro único para programas sociais do governo federal) e doadores de medula óssea que atendam aos critérios estabelecidos podem pedir isenção.\nOs salários previstos vão de R$ 2.128 a R$ 4.008, a depender do cargo.\nPrefeitura de Piranhas abre concurso com 20 vagas e salário de até R$ 5,1 mil\nGoverno convoca mais de 200 novos professores; veja a lista