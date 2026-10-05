A liderança de Flávio Bolsonaro (PL) sobre Lula (PT) no 1º turno das eleições alimenta o apetite por risco no mercado brasileiro nesta segunda-feira (5). O dólar cai abaixo de R$ 5, enquanto a Bolsa dispara e supera os 200 mil pontos e os juros futuros recuam.\nA reação dos ativos ocorre em meio à expectativa de alternância de poder na Presidência da República e de uma condução fiscal mais sólida, na avaliação dos investidores. Esse cenário reduz a percepção de risco em relação aos ativos brasileiros.\nO ex-senador Flávio Bolsonaro terminou o 1º turno na liderança, com 47,03% dos votos, ante 45,16% de Lula, atual presidente. Os dois disputarão o segundo turno, marcado para o próximo dia 25. Nunca houve uma virada do segundo colocado na disputa pela Presidência da República no segundo turno.\nPor volta das 15h, o dólar recuava 4,24%, a R$ 4,995, enquanto a Bolsa registrava alta de 8,95%, aos 209.313 pontos. Na mínima do dia, a moeda americana chegou a R$ 4,952, em queda de 5,06%, enquanto o Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, atingiu a máxima de 209.605 pontos, em alta de 9,10%.