O Instituto Federal de Goiás (IFG) abriu processo seletivo para contratar três professores substitutos para o Câmpus Aparecida de Goiânia. Com salários que podem chegar a R$ 8 mil, as vagas contemplam as áreas de Educação, Alimentos e Artes Cênicas. Uma das oportunidades é reservada para candidatos negros. Além da remuneração, o auxílio-alimentação é superior a R$ 1 mil.\nA carga horária para todas as funções é de 40 horas semanais. Para a área de Educação, é exigida graduação em Pedagogia. Em Alimentos, o candidato deve ser formado em Engenharia de Alimentos. Já para Artes Cênicas, a exigência é graduação em Educação Artística com habilitação em Teatro ou Artes Cênicas.\nAs inscrições seguem abertas até o dia 22 de janeiro e devem ser feitas exclusivamente pelo site do IFG. A taxa de participação custa R$ 40 e o pagamento deve ser efetuado até o último dia do prazo de inscrição.