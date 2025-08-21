O iFood e a empresa Mottu passam a oferecer, a partir de 1º de setembro, um programa de aluguel de motos para os motoboys cadastrados nas plataformas, com vantagens como desconto de 20% em caução para novos motoristas e até R$ 350 de retorno mensal no aluguel da moto.\nPara participar, é necessário ter mais de 18 anos, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria A e cadastro nos dois aplicativos. O processo pode é feito online. É possível alugar motos a partir de R$ 19 por dia, dependendo do plano escolhido.\nA iniciativa deve alcançar ao menos 450 mil entregadores cadastrados no iFood. Os descontos de até R$ 350 por mês serão dados por meio de benefícios liberados ao cumprir desafios propostos pelo aplicativo.\nA intenção, além de fidelizar os motoristas, é aumentar a adesão, diante da entrada dos chineses no mercado de delivery no Brasil com a 99Food e a Meituan.