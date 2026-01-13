Os locatários de muitos imóveis residenciais e comerciais começaram o ano com um alívio no orçamento. É que um dos principais indicadores utilizados para corrigir os contratos de locação, o Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) fechou 2025 com desempenho negativo de 1,05%. Na prática, isso significa que os reajustes de aluguel previstos para janeiro de 2026 não sofrerão correção.\nA guinada negativa no acumulado dos últimos 12 meses do IGP-M começou em novembro de 2025. A especialista em locação imobiliária, Agni Aguiar, que também é fundadora da Asa Imobiliária, explica que o índice de correção negativo não gera redução de valor dos aluguéis no aniversário do contrato, mas é uma janela de oportunidade para quem faz a renovação neste período.\nSegundo ela, o importante é que o locatário não sofrerá aumento no valor do aluguel neste início de ano, mesmo em um cenário de inflação de preços. Ela lembra que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do País, fechou o ano com alta de 4,41%. O resultado foi puxado pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que acumulou uma queda de 3,35% no ano. Entre as influências negativas no IPA, pesaram o leite in natura, ovos, laranja e óleo de soja em bruto.