A paixão dos goianos pelo estilo de vida do campo está levando o mercado imobiliário a investir em condomínios horizontais inspirados em fazendas, mas localizados próximos à capital. Eles contam com itens de lazer e convivência que remetem à vida no meio rural, atendendo uma demanda crescente dos goianos, que têm o agronegócio inserido em sua cultura.\nUm destes empreendimentos é o Fazenda Villagio, da BrDU Urbanismo, condomínio horizontal de alto padrão localizado na GO-010, na saída para Bonfinópolis, inspirado nos ranchos americanos e no estilo de vida texano. O projeto aposta no crescimento do universo equestre e na cultura country no estado, através do Centro Equestre Texas Center Ranch, um empreendimento independente, voltado ao universo do cavalo.\nO Fazenda Villagio conta com um clube privativo integrado a um lago natural com cerca de 40 mil metros quadrados de lâmina d’água, destinado a atividades aquáticas não motorizadas, pesca e contemplação. O espaço também contará com deck acessível e áreas voltadas à convivência e ao bem-estar, com restaurante, wine house e espaço wellness.