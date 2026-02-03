O terreno e a estrutura do antigo Hospital Santa Genoveva serão leiloados a partir do próximo dia 19 de fevereiro. O leilão, que acontecerá em três chamadas, começará pelo valor de avaliação do imóvel, definido em R$ 28,2 milhões. Os recursos arrecadados no Mega Leilão Judicial Grupo do Hospital Santa Genoveva serão destinados ao pagamento de parte das dívidas da Massa Falida do Grupo, que somam quase R$ 45,7 milhões.\nA estrutura fica ao lado do Condomínio Green Diamond e próxima ao Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Estado de Goiás, Sub Estação da Saneago e ao Sesi Clube Antônio Ferreira Pacheco. O hospital foi criado após Chico Ludovico, médico e professor, ser exonerado da Universidade Federal de Goiás (UFG), durante a ditadura, quando ele decidiu fundar sua própria instituição de saúde.