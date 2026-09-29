O complexo imobiliário do antigo Hospital Santa Genoveva, em Goiânia, vai a leilão judicial por R$ 28,2 milhões a partir desta quinta-feira (1º). O imóvel será leiloado pelo site Leilões Brasil, no âmbito de processo falimentar, regido pela Lei de Falências e Recuperação Judicial. A venda foi dividida em três chamadas consecutivas até o início de novembro deste ano e o interessado deve acessar a plataforma com antecedência, criar login/senha e enviar os documentos exigidos para obter a habilitação para lances (veja etapas abaixo).\nEstrutura do complexo\nLocalizado na Avenida Concórdia (nº 126), às margens do Ribeirão João Leite e próximo a vias de acesso da região norte da capital, o imóvel foi concebido originalmente com projeto do arquiteto Jarbas Bela Kara e execução do engenheiro Villar Albuquerque Fonseca.