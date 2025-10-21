O apoio consultivo e a liberação de crédito para pequenas e médias empresas de Goiás impactam o PIB. É o que revelou o estudo “Empresas que geram valor: o impacto da relação financeira na prosperidade das PMEs”, feito pelo Itaú Empresas, em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV). O estudo mostra que apoiar pequenas e médias empresas a se tornarem negócios mais estruturados faz diferença para o País.\nAs empresas que contam com apoio estratégico, como o ofertado pelo Itaú Empresas, sobrevivem 30% mais após 5 anos, crescem com consistência e possuem maior diversificação. No caso de Goiás, o impacto da injeção de crédito representou 0,84% do PIB do estado em 2024 e assegurou 2,52% dos empregos. O resultado gerou um efeito agregado direto e indireto em toda a cadeia produtiva, com uma injeção nacional de R$ 97 bilhões por ano em impacto sobre o PIB e 1,2 milhão de empregos assegurados.