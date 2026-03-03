A entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 está prevista para começar em 16 de março e seguir até 29 de maio, segundo a Receita Federal. A mudança no calendário — que tradicionalmente se inicia no começo do mês — ocorreu, de acordo com o órgão, para garantir que todos os contribuintes tenham acesso à declaração pré-preenchida desde o primeiro dia de liberação. O auditor fiscal da Receita Federal em Goiás, Jorge Martins, disse ao POPULAR quem está obrigado a declarar.\nTivemos um ajuste na tabela do imposto de renda no ano passado para dois salários mínimos. Ele está acompanhando os dois salários mínimos. Então, o limite de obrigatoriedade do ano passado, que era de 33.888 reais, passou para 36.472 reais, exatamente dois salários mínimos mensais. Além disso, está obrigado a declarar a pessoa que recebeu rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte superiores a 200 mil reais”, esclarece o auditor.