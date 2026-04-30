Declarar o Imposto de Renda (IR) ficou mais fácil com a ampliação da declaração pré-preenchida, mas isso não eliminou os erros. Em 2026, falhas simples continuam sendo as principais responsáveis por levar contribuintes à malha fina — situação que trava a restituição e exige comprovação de dados.\nPara simplificar esse processo e te ajudar a não escorregar na hora de prestar contas com o Leão, o POPULAR reuniu as principais falhas cometidas na declaração com base nas orientações do auditor fiscal da Receita Federal, Jorge Martins, detalhadas à reportagem.\nQuais são os erros mais persistentes?\nA declaração pré-preenchida reúne dados de diferentes fontes já disponíveis na base da receita, consolidas ao longo do ano, como rendimentos, saldos bancários e despesas médicas. Essas informações são enviadas, por exemplo, por empresas, bancos, planos de saúde e profissionais liberais.