Faltando pouco menos de 25 dias para a entrega do Imposto de Renda 2026, cerca de 54% dos contribuintes goianos ainda não prestaram contas com à Receita Federal. De acordo com o Fisco, a expectativa é que cerca de 1,46 milhão de declarações sejam feitas em Goiás este ano.\nDe acordo com a Receita Federal, apenas 673.838 declarações foram apresentadas até as 07h40 desta segunda-feira (4). Ou seja, pouco mais de 794 mil goianos ainda precisam prestar contas à Receita Federal. Eles devem fazer isso até o dia 29 de maio, sob risco de multa e demais penalidades.\nEm todo o Brasil, pouco mais de 18,6 milhões de declarações foram entregues. Segundo a Receita Federal, a expectativa é chegar a aproximadamente 44 milhões neste ano. Isso significa que cerca de 25 milhões de brasileiros ainda precisam acertar as contas com o Leão.