O prazo para declarar o Imposto de Renda 2026 termina em 29 de maio, mas para muitos, o foco já está em outro calendário: o da restituição. Quem deseja ter acesso ao dinheiro o quanto antes precisa ficar atento às regras definidas pela Receita Federal para definir de quem terá prioridade nos pagamentos.\nCom o primeiro lote previsto para 29 de maio, a prioridade geral é de idosos com mais de 80 anos. Também entram na lista de prioridades os contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida ou optarem pelo recebimento via Pix.\nAo POPULAR, o auditor fiscal da Receita Federal Jorge Martins explicou que o fato de estar nos grupos prioritários não garante o recebimento antecipado da restituição, caso os prazos de entrega não sejam seguidos.\nÉ bom lembrar que, mesmo para quem tem prioridade máxima, se a declaração for entregue depois do dia 10 de maio, é impossível entrar no primeiro lote. A Receita e os bancos precisam de pelo menos 20 dias para implementar a restituição".