A Receita Federal abre, às 9h desta sexta-feira (22), a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026. Esse será o maior lote da história, com a liberação de R$ 16 bilhões a 8,7 milhões de contribuintes. Os valores vão ser pagos na próxima sexta (29).\nA consulta para saber se vai receber pode ser feita pelo site da Receita, pelo e-CAC (Centro de Atendimento Virtual) e pelo aplicativo do fisco. O prazo para declarar o Imposto de Renda acaba às 23h59 do dia 29 de maio. Quem é obrigado e perde a data paga multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano.\nO segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2026, que será pago em junho pela Receita Federal, terá correção de 1%. Os valores serão depositados em 30 de junho, conforme o calendário do fisco. Neste ano, a previsão é pagar 80% das restituições nos dois primeiros lotes.