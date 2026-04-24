A declaração pré-preenchida do Imposto de Renda (IR) tem se tornado uma das principais aliadas do contribuinte na hora de acertar as contas com o Leão. Em 2026, no entanto, mudanças no sistema de envio de dados e a inclusão de novas informações exigem ainda mais atenção na conferência antes do envio.\nEm entrevista ao POPULAR, o auditor da Receita Federal Jorge Martins explicou como funciona a ferramenta, quais os erros mais comuns neste ano e o que fazer para corrigir inconsistências.\nComo funciona a declaração pré-preenchida\nA declaração pré-preenchida nada mais é do que uma consolidação de dados que a Receita já recebe de diferentes fontes ao longo do ano. Essas informações são enviadas por empresas, bancos, planos de saúde e profissionais liberais.\nEntre os dados que já vêm automaticamente estão: