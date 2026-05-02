Prédio da Receita Federal (Marcelo Camargo/Agência Brasil)\nUma das preocupações que vem à mente dos contribuintes na hora de declarar o Imposto de Renda (IR) é cair na malha fina. Também chamada de malha fiscal, o termo se refere a inconsistências encontradas pela Receita Federal nos dados da declaração, o que pode acontecer devido a erros no preenchimento, suspeita de fraude e rendimentos incompatíveis com a movimentação financeira. Neste ano, o documento deve ser entregue até o dia 29 de maio.\nAlém da possibilidade de não receber a restituição, o contribuinte que cair na malha fina terá que pagar multa, que pode chegar a 75% sobre o valor do imposto devido. Outra consequência é que o CPF da pessoa também pode ficar irregular. Assim, o POPULAR preparou uma lista com sete dicas para te ajudar a evitar esse problema (veja no decorrer do texto).