Os contribuintes que deixaram para entregar a declaração do Imposto de Renda 2026 nos últimos dias do prazo podem encontrar dificuldades para prestar contas à Receita Federal caso haja erros ou pendências.\nPendências vermelhas impedem o envio da declaração e as amarelas são um alerta, mas não barram a entrega. As falhas são apontadas no programa do IR instalado no computador, na declaração online ou pelo aplicativo da Receita por meio de cores.\nAntes de enviar o documento, o contribuinte deve clicar sobre o ícone onde aparece uma seta verde (Verificar avisos e erros) para consultar possíveis inconsistências identificadas pelo sistema. A declaração vai mostrar quantos e quais são os erros e avisos.\nEntrega do Imposto de Renda entra na reta final; veja erros mais comuns\nVeja como declarar herança no Imposto de Renda