A Receita Federal deve realizar o pagamento do chamado “cashback” do Imposto de Renda a 128.180 contribuintes em Goiás. A restituição automática do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), iniciativa conhecida como “cashback”, será realizada automaticamente no dia 15 deste mês, exclusivamente em conta vinculada à chave Pix do tipo CPF.\nDe acordo com o Ministério da Fazenda, têm direito ao “cashback” os contribuintes que tiveram o Imposto de Renda retido na fonte em 2024, mas não estavam obrigados a entregar a declaração em 2025 e, também, não realizaram o envio voluntário do IRPF.\nA estimativa da Receita Federal é que aproximadamente 4 milhões de contribuintes sejam beneficiados nesta etapa, com a liberação de cerca de R$ 500 milhões em restituições.\nLote extra de restituição do Imposto de Renda será pago no dia 15; veja quem recebe