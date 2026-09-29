A inadimplência das famílias no crédito livre, em que as condições são livremente pactuadas entre bancos e clientes, atingiu um novo recorde e chegou a 8% em agosto, segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta terça-feira (29). É o maior nível da série histórica da autoridade monetária, iniciada em março de 2011.\nIsso significa que a cada R$ 100 emprestados nesse segmento, R$ 8 estão com pagamento em atraso há mais de 90 dias. De acordo com os dados do BC, a alta mensal foi de 0,2 ponto percentual, enquanto o aumento em 12 meses até agosto foi de 1 ponto percentual nessa categoria.\nNo conjunto das operações no crédito com recursos livres, a inadimplência atingiu 6,6% do total da carteira, com elevação de 0,2 ponto percentual em agosto. Nas operações com empresas, o avanço foi de 0,1 ponto percentual em relação a julho, atingindo 4,3% no mês passado.