A inadimplência do agronegócio goiano no Banco do Brasil, instituição responsável pela grande maioria do crédito agrícola liberado no País, subiu de 0,5% para 3,5% em dois anos. De acordo com a Federação da Agricultura do Estado de Goiás (Faeg), entre os motivos estão a queda nos preços dos produtos agrícolas e problemas climáticos, que reduziram a produtividade das lavouras. O problema já resultou em uma alta dos pedidos de recuperação judicial entre pessoas físicas e jurídicas, na tentativa de não perderem as garantias dadas, principalmente as terras.\nO problema é maior nas cadeias de soja, milho e pecuária, e o temor é que isso resulte na falta de financiamento para o plantio da próxima safra. Na última semana, o Banco do Brasil chegou a anunciar que vai restringir a concessão de crédito a produtores rurais e processar escritórios de advocacia que têm orientado clientes a recorrerem à recuperação judicial (RJ), ao invés de buscarem uma negociação direta.