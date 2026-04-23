Incluir dependentes na declaração do Imposto de Renda 2026 pode aumentar o valor da restituição ou diminuir o imposto a pagar. Cada dependente declarado garante dedução de R$ 2.275,08 no ano. O valor mensal é de R$ 189,59.\nNeste ano, a Receita Federal alterou regras e passou a facilitar a inclusão deles no IR, com a recuperação automática de dados como rendimentos recebidos, pagamentos efetuados e bens ou direitos sem a necessidade de autorização ou procuração digital.\nA novidade valerá para dependentes declarados há ao menos três anos. Para isso, é necessário que os dados de filiação estejam atualizados na base do CPF e as declarações desse período não estejam na malha fina.\nReceita abre consulta a lote residual do Imposto de Renda nesta quinta (23)\nComo é a multa para quem não declarar o Imposto de Renda 2026?