Uma incorporadora em Goiânia abriu seleção para 60 vagas em diversas áreas, com contratação imediata e salários que partem do piso operacional e alcançam R$ 20 mil. As oportunidades abrangem cargos como analista administrativo, de TI, engenharia, servente, pedreiro e auxiliar de obras (confira a lista completa de cargos ao final da reportagem).\nOs interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (62) 99676-9518 ou pelo site da FGR Incorporações. A seleção inclui análise curricular e entrevistas; além de teste comportamental para as funções administrativas. Não é exigida experiência para os cargos de assistente jurídico, servente e auxiliar de carga e descarga.\nA remuneração inicial para as vagas operacionais é de R$ 1.653, com possibilidade de ganhos adicionais variáveis e benefícios. Já para as vagas administrativas, a remuneração varia entre R$ 2 mil e R$ 20 mil.