Cada vez mais incorporadoras oferecem a opção de financiamento direto para seus clientes, uma alternativa menos burocrática ao sistema bancário tradicional. Algumas já ampliaram os prazos de pagamento, que chegam aos 480 meses. O objetivo é atender um crescente número de pessoas que têm boa capacidade de pagamento, mas não querem comprometer o crédito em seu banco, têm maior dificuldade para comprovar renda ou, simplesmente, preferem a melhor fluidez da modalidade, que tem menos burocracia.\nPressionados pela Selic muito alta, que chegou a um pico de 15%, está em 14,5% e tem previsão de chegar aos 13% até o fim do ano, os bancos ficaram mais restritivos, o que ainda impacta o mercado imobiliário. Outro fator de preocupação são os recursos do SBPE. “As pessoas estão aprendendo a investir e estão tirando dinheiro da poupança e colocando em outros investimentos mais atrativos. Como este dinheiro financia o mercado imobiliário, a cada ano os recursos são reduzidos”, alerta o diretor comercial da CMO Construtora, Marcelo Moreira.