O Grupo Piracanjuba, indústria de laticínios e alimentos, abriu inscrições para o seu programa Estágio que InsPIRA 2026. A iniciativa oferece bolsa de R$ 1,6 mil e oportunidades em diferentes áreas da companhia, com vagas na sede administrativa e em unidades industriais em vários estados do país.\nConforme a empresa, universitários de qualquer curso, com formatura prevista a partir de julho de 2027, podem particupar do processo seletivo pela plataforma Gupy até o dia 25 de março.\nAs oportunidades estão distribuídas entre a sede administrativa, em Goiânia, e unidades industriais localizadas em Bela Vista de Goiás; Maravilha, Santa Catarina; Araraquara, São Paulo; Nossa Senhora da Glória, Sergipe; Carazinho, Rio Grande do Sul; Governador Valadares, Minas Gerais; Três Rios, Rio de Janeiro; e nos municípios de São Jorge d’Oeste e Sulina, no Paraná.