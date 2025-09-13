Nos dias 23 e 24 de setembro, acontece o 1º Fórum Nacional de Arroz de Terras Altas (InovArroz 2025), em Goiânia, com o tema “O desenvolvimento do Arroz de Terras Altas no Brasil, com foco na região do Cerrado”. O evento é promovido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Instituto para Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag) e Sindicato da Indústria do Arroz do Estado de Goiás (Siago).\nO gerente técnico do Ifag, Leonardo Machado, lembra que a produção brasileira de arroz cresce 16% na safra 2024-2025. “Não tem como o mercado se manter nesta situação. Estoques de passagem serão elevados”, avalia, se referindo à queda dos preços.\nSegundo a Conab, no ano passado, o País finalizou a safra com estoque de 496 mil toneladas, o que corresponde a 5% do consumo brasileiro. Neste ano, a estimativa é fechar com 2 milhões de toneladas, quatro vezes mais e 20% do consumo.