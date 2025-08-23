A indústria goiana já começou a investir em programas para formar os profissionais que precisará ter em seus quadros até 2027 para operar novos processos produtivos que chegam às fábricas por conta da expansão de tecnologias como a inteligência artificial. O Mapa do Trabalho Industrial Goiás 2025-2027 prevê que a demanda por formação profissional no estado é de 486 mil trabalhadores, sendo que 410 mil deverão passar por treinamento e desenvolvimento dentro das próprias empresas.\nEntre as áreas de formação com maior projeção de emprego até 2027 estão as de logística e transportes, construção civil, operação industrial, manutenção e reparação e alimentos e bebidas. Naquelas com maior número de trabalhadores formais, o maior crescimento previsto é em manutenção e reparação, com um aumento de 8,9%, e tecnologia da informação, com expansão de 6,5%. A estimativa é que 11,8 milhões de trabalhadores no País precisarão se atualizar e se aprimorar profissionalmente para se manterem competitivos no mercado.