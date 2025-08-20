Uma imersão em temas determinantes para atuar no mercado em rápida transformação, cada vez mais acelerada pelas novas tecnologias, é a proposta da segunda edição do Conecta Insights em Goiânia. O evento, promovido pelo Grupo Jaime Câmara (GJC), será realizado nesta quarta-feira (20), a partir das 8 horas, no Sescoop-GO, no Jardim Goiás. Concebido como uma plataforma estratégica de relacionamento com os principais parceiros do GJC, o evento reúne lideranças empresariais, especialistas e tomadores de decisão em torno de um amplo painel sobre as mudanças que estão redesenhando o cenário da comunicação e dos negócios no Brasil. “Mais do que acompanhar tendências, queremos provocar reflexões e fomentar soluções. O Conecta é um convite à ação, para que as empresas pensem de forma mais estratégica, criativa e humana”, destaca Cristiana Moreira, diretora de Negócios do GJC.A programação traz cinco painéis com nomes de destaque no mercado nacional, que vão abordar temas como dados, cultura, neurociência, inovação e comportamento do consumidor. Um deles com Hugo Rodrigues, chairman no WMcCann, um dos maiores nomes da publicidade brasileira, que falará sobre Inovação e você: criando oportunidades em um mercado de mudanças aceleradas. Outro painel é Fome de Conexão: como o iFood usa dados, cultura e propósito para se manter relevante, com Mairá Mendonça, head de marketing do iFood.Theo Orosco, CEO da Exact Sales, fará palestra sobre o tema Do insight à conversão: estratégias que transformam audiência em receita, e Paula Tempelaars, CEO da NeuroWits, sobre Decifrando o cérebro do consumidor: o que a neurociência revela sobre decisão e desejo. “Vou falar de conceito raiz, mostrando que não se trata tanto da ferramenta ou do canal que você está utilizando para se comunicar, mas muito mais da forma como você está fazendo isso”, adianta Theo Orosco. “Existe a forma correta para cada canal, cada momento e cada tipo de cliente, então hoje existem vários casos de sucesso que não estão só no digital, só no físico ou só na mídia tradicional, mas estão transitando entre tudo isso”, acrescenta. Para o CEO, quando se combinam bem esses canais, essas diferentes ferramentas, a comunicação fica bem orquestrada e apresenta resultados muito acima da média, o que ele pretende confirmar apresentando casos práticos. A própria trajetória de Theo Orosco é exemplo de sucesso. “Não tiro nada do zero, vejo aplicações e gosto de compartilhar essas aplicações para que a gente possa se inspirar e gerar coisas novas a partir do que já existe.” NeurociênciaReferência em neurociência aplicada ao consumo, Paula Tempelaars comenta que estamos sendo expostos a uma quantidade enorme de estímulos de comunicação o tempo todo, apontando que isso é muito mais do que somos capazes de processar cognitivamente. “A neurociência nos mostra que, diante desse excesso, o cérebro entra em sobrecarga cognitiva e isso faz com que as pessoas, muitas vezes de maneira inconsciente, desviem o olhar ou ignorem as propagandas”, explica. Na palestra, ela adianta que vai falar sobre como o cérebro toma decisões de consumo a partir de processos inconscientes, nos quais atenção, emoção, cognição e memória desempenham papéis decisivos. Além disso, vai mostrar como a evolução dos métodos de pesquisa de neurociência aliada ao uso da inteligência artificial é atualmente ferramenta muito poderosa para prever comportamentos e otimizar estratégias de comunicação e branding. “Estamos ficando imunes a anúncios e isso torna o trabalho das marcas ainda mais complexo, mas ao mesmo tempo traz uma grande oportunidade: aquelas que conseguem ativar emoção, reduzir a complexidade das escolhas e criar conexões de significado são justamente as que irão se destacar em meio ao ruído de informações”, indica.Pessoas e IAOutro painel do Conecta Insights é Informação, cultura e pessoas: o tripé da inovação organizacional sustentável, com Viviane Narducci, consultora em Gestão Estratégica de Pessoas. “Precisamos transformar a informação em conhecimento, ter acesso, instituir e manter a cultura de uma organização por meio das práticas. E, logicamente, são as pessoas que fazem tudo isso acontecer”, resume. Narducci diz que vai enfocar algumas soft skills necessárias para que se tenha uma organização sustentável a partir da relação entre pessoas e cultura. “Primeiro ponto, é que não podemos de modo algum colocar de lados opostos tecnologia, inteligência artificial e pessoas, porque muitas vezes ainda me deparo com isso. Não estamos num ringue, pelo contrário, o que se fala hoje na liderança 5.0 é justamente fazer com que pessoas e tecnologia estejam juntas, uma complemente a outra”, defende. A consultora lembra que todos nós sabemos que tecnologia é indispensável, é necessária e nos ajuda a acompanhas todas essas mudanças, e que só existe inteligência artificial porque existe inteligência natural. “Então, como premissa e quase como uma dica, eu diria que será cada vez mais necessário fazer com que as pessoas acompanhem, se desenvolvam, aprendam a fazer uso no que se deseja e, também, é necessária a escuta ativa.” Ela informa ainda que em termos mundiais, pesquisas confirmam a importância da inteligência emocional para que se possa viver diante de tantas mudanças. “E inteligência emocional está nas pessoas, então, mais uma vez, o mais importante é entendermos que pessoas e inteligência artificial se complementam.”