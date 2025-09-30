As inscrições para o processo seletivo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) terminam às 17h desta terça-feira (30). Conforme o edital publicado no site, as vagas são para formação de cadastro de reserva no cargo de analista técnico com salário de mais de R$ 8 mil. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (UFG). A taxa de inscrição é de R$ 120.\nO edital destaca que as vagas contemplam os municípios de Anápolis, na região central do estado, Caldas Novas, ao sul, Catalão, no sudeste, Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), Rio Verde, no sudoeste, São Luís de Montes Belos, na oeste, e Posse, na nordeste. Além das cidades vizinhas de cada regional do Sebrae.\nEntre os requisitos estão ensino superior completo em qualquer área, experiência mínima de seis meses em atividades ligadas a atendimento, gestão ou apoio ao empreendedorismo, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B válida e disponibilidade para viagens.