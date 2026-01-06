As inscrições para concurso da Câmara de Goiânia com salário de até R$10 mil, estão abertas e seguem até dia 6 de fevereiro de 2026, com encerramento às 17h do último dia. O concurso é organizado pelo Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (UFG) e as inscrições devem ser feitas na página do instituto.\nEstão disponíveis vagas para candidatos com nível de escolaridade médio, técnico e superior. O valor da taxa para nível de escolaridade médio e técnico é de R$130, já para nível superior é de R$150.\nConfira abaixo os cargos disponíveis com a quantidade de vagas imediatas e para Cadastro de Reserva (CR):\nEnsino Médio\nAgente Administrativo: 9 vagas imediatas + 45 CR\nAgente de Segurança do Plenário: 2 vagas imediatas + 10 CR\nAgente para Assuntos Legislativos: 1 vaga imediata + 5 CR\nAtendente de Recepção e Cerimonial: 4 vagas imediatas + 20 CR