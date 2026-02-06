Os interessados em participar do concurso público da Câmara Municipal de Goiânia têm até o final desta sexta-feira (6) para realizar a inscrição. O processo seletivo oferece 62 vagas imediatas, além de 315 para cadastro de reserva, com remunerações iniciais que chegam a R$ 10.059,42.\nAs inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Verbena. O valor da taxa de participação é de R$ 130 para cargos de nível médio e R$ 150 para os de nível superior.\nHá vagas para economista, psicólogo, cerimonialista, fotógrafo, cinegrafista, editor de vídeo, e muito mais.\nVeja quando devem ser as provas do concurso da Câmara de Goiânia com salários de mais de R$ 10 mil\nCronograma de concurso da Câmara de Goiânia com salários de mais de R$ 10 mil é divulgado\nEdital do concurso público da Câmara de Goiânia com salário de até R$ 10 mil é publicado; veja detalhes