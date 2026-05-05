As inscrições para o concurso da Prefeitura de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), cujo salário chega a R$ 9,6 mil, terminam nesta quarta-feira (6). Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto JK, a banca organizadora da seleção. As taxas cobradas são R$ 108 para nível médio e R$ 138 para superior.\nO edital oferece um total de 86 vagas, distribuídas nas modalidades de ampla concorrência e Pessoa com Deficiência (PcD). Além disso, o concurso será formado por duas etapas: prova objetiva, marcada para 7 de junho, e Teste de Aptidão Física (TAF), nos dias 25 e 26 de julho, somente para o cargo de agente de trânsito (veja a lista de cargos e o cronograma ao final do texto).\nPara o cargo de engenheiro de tráfego, que exige nível superior e registro profissional, o salário é de R$ 9.696. As demais funções necessitam de ensino médio completo, sendo: assistente técnico, com remuneração de R$ 3.229,90; e agente de trânsito e fiscal de transportes, com salário de R$ 2.114,19.