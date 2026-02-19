Termina nesta quinta-feira (19) o prazo de inscrição para o concurso público da Prefeitura de Bela Vista de Goiás, na região metropolitana de Goiânia. Com quase 300 vagas imediatas e salários que chegam a R$ 7,7 mil, o certame contempla todos os níveis de escolaridade, além de prever a formação de cadastro de reserva com mais de mil oportunidades.\nConfira o edital do concurso público.\nAs inscrições devem ser feitas no site da Fundação Aroeira, banca organizadora do concurso. As taxas variam de acordo com o cargo escolhido, sendo: R$ 100 para os cargos de nível fundamental; R$ 120, para nível médio e R$ 150 para nível superior.\nQuem não possui acesso à internet poderá se inscrever de forma presencial. Basta comparecer à Biblioteca Pública Municipal Celuta Mendonça Teles, situada na Rua Doutor Joaquim Faleiro, 36, no Centro, munido dos documentos pessoais de identificação.