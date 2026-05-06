As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, com salários de R$ 6.084,71, se encerram nesta quinta-feira (7). O processo passou por alteração e um edital complementar passou a permitir que candidato com nível médio (magistério) possa concorrer à vaga de professor, além daquel com formação superior. A seleção terá provas no final deste mês e o resultado final em setembro.\nAo todo, o concurso ofereceu 765 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, com salários que variam de cerca de R$ 1,5 mil a R$ 6 mil, a depender do cargo. Inicialmente, o período das inscrições era de 12 de janeiro a 12 de fevereiro, mas houve a reabertura de um novo período apenas para o cargo de professor; confira o cronograma abaixo:\nCronograma do concurso