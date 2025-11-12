Termina nesta quarta-feira (12) o prazo para inscrição no concurso público do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás (CRMV-GO), que oferece salários de até R$ 12 mil e contempla cargos para nível médio e superior. No total, são 180 vagas, sendo seis efetivas para início imediato e 174 para formação de cadastro reserva (há vagas para PCDs).\nConfira o edital do concurso.\nOs salários variam de R$ 4.271,88 a R$ 12.028,49, acrescidos de benefícios como R$ 1.397,47 por mês de vale-alimentação; plano de saúde (médico e odontológico); auxílio-creche, no valor de R$ 659,69 por mês, para os colaboradores com filhos de 6 a 11 anos; e auxílio educação, no valor de R$ 659,69 por mês, para colaboradores com filhos (inclusive adotados ou enteados) entre 7 e 14 anos.\nPrefeitura de Santa Tereza de Goiás anuncia concurso com mais de 150 vagas e salário de até R$ 4,4 mil